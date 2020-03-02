Дело Киберальянса: судья взяла больничный во время перерыва в заседании
Об этом сообщают активисты "Украинского Кибералянсу" из зала суда, передает Еспресо.TV.
Суд проходил в деле ареста собственности представителей "Украинского Киберальянса". Ранее адвокаты подозреваемых заявили, что во время обысков правоохранители незаконно изъяли технику и подали иск.
Суд состоялся в пятницу, 28 февраля, и продолжився в понедельник, 2 марта.
Судья объявила пятичасовой перерыв в заседании в 12: 00 А в 5 стало известно, что за это время она ушла на больничный.
"Сегодня в пять часов вечера судья должен был вынести решение об аресте имущества активистов Украинского Киберальянса, изъятого в ходе обысков. Суд начался в пятницу, и 3 часа адвокаты и прокурор приводили доводы, и как мне кажется, прокуратуре здорово досталось, потом суд продолжился сегодня утром, но вместо решения в пять часов вечера, выяснилось, что днем судья ушел на больничный. Просто так совпало. Бывают в жизни совпадения? ", - написал подозреваемый, представитель партии" Демократическая сокира" и один с основателей "Украинского киберальянса" Андрей Баранович, ранее известный под псевдонимом Шон Таусенд.
- Напомним, утром 25 февраля полиция пришла с обысками к активистам "Украинского Киберальянса"
- В организации назвали обыски политическим давлением
- В партии "Демократическая Сокира" обыски назвали местью за выявленные провалов в работе киберполиции и стремлением СБУ получить электронную переписку активистов
- Адвокат Киберальянса заявил, что следователи незаконно изъяли вещи и документы во время обыска у активистов. В постановлении, которое предоставили работники правоохранительных органов во время обысков у активистов Киберальянса, не было разрешения на изъятие имущества
- Спикер международной волонтерской сообщества InformNapalm Михаил Макарук заявил, что обыски у активистов ОО "Украинский киберальянс" является политически мотивированными , поскольку активисты критикуют режим президента Владимира Зеленского
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