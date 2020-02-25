В Украине возобновились политические преследования и репрессии, - Михаил Макарук
Об этом Макарук сказал во время скайп-включения в эфире программы "Большой эфир с Василием Зимой" на Еспресо.TV.
Утром 25 февраля к активистам ОО "Украинский киберальянс" по постановлению Одесского суда пришли спецназовцы и одесские следователи из Одесского управления киберполиции и департамента кибербезопасности СБУ.
"Вместо того, чтобы провести соответствующую работу и исправить ошибки, руководство Одесского аэропорта не нашло ничего лучшего, чем обвинить во взломе людей, которые написали об этой опасности", - заявил Макарук.
По словам Макарука, дело со взломом табло Одесского аэропорта неизвестными осенью 2019 года не слишком интересовала правоохранителей и была лишь поводом для обысков.
"Они (правоохранители, - ред.) откровенно заявляют о том, что их интересует переписка с другими активистами. А именно - их участие в критике власти", - сказал Макарук.
Спикер InformNapalm также заявил, что по имеющейся у него инсайдерской информации из СБУ, обыски были инициированы для того, чтобы запугать активистов.
"Приструнить этих активистов, поскольку они много говорят негативного о нынешней власти", - уточнил Макарук.
Представитель волонтерского сообщества добавил, что сразу написал об обысках и нарушениях со стороны правоохранителей заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко, однако выразил сомнение в его готовности комментировать нарушения закона стражами порядка.
"Я уверен, что если вы к нему обратитесь, он вам никак не прокомментирует факты нарушения законодательства со стороны работников полиции", - отметил Макарук.
Напоследок спикер InformNapalm высказал мнение, что в Украине возобновились реальные политические преследования и репрессии.
- Напомним, утром 25 февраля правоохранители пришли с обысками в Украинский киберальянс.
- Украинский киберальянс назвал обыски политическим давлением.
- В партии "Демократична Сокира" обыски назвали местью за выявленные провалы в работе киберполиции и стремлением СБУ получить электронную переписку активистов.
- Адвокат Киберальянса заявил, что следователи незаконно изъяли вещи и документы во время обыска у активистов и пообещал обжаловать действия правоохранительных органов в суде.
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