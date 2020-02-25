В Украине возобновились политические преследования и репрессии, - Михаил Макарук

25 февраля, 2020, 22:55

Спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук заявил, что обыски у активистов ОО "Украинский киберальянс" являются политически мотивированными, поскольку активисты критикуют режим президента Владимира Зеленского

Об этом Макарук сказал во время скайп-включения в эфире программы "Большой эфир с Василием Зимой" на Еспресо.TV.

Утром 25 февраля к активистам ОО "Украинский киберальянс" по постановлению Одесского суда пришли спецназовцы и одесские следователи из Одесского управления киберполиции и департамента кибербезопасности СБУ.

"Вместо того, чтобы провести соответствующую работу и исправить ошибки, руководство Одесского аэропорта не нашло ничего лучшего, чем обвинить во взломе людей, которые написали об этой опасности", - заявил Макарук.

По словам Макарука, дело со взломом табло Одесского аэропорта неизвестными осенью 2019 года не слишком интересовала правоохранителей и была лишь поводом для обысков.

"Они (правоохранители, - ред.) откровенно заявляют о том, что их интересует переписка с другими активистами. А именно - их участие в критике власти", - сказал Макарук.

Спикер InformNapalm также заявил, что по имеющейся у него инсайдерской информации из СБУ, обыски были инициированы для того, чтобы запугать активистов.

"Приструнить этих активистов, поскольку они много говорят негативного о нынешней власти", - уточнил Макарук.

Представитель волонтерского сообщества добавил, что сразу написал об обысках и нарушениях со стороны правоохранителей заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко, однако выразил сомнение в его готовности комментировать нарушения закона стражами порядка.

"Я уверен, что если вы к нему обратитесь, он вам никак не прокомментирует факты нарушения законодательства со стороны работников полиции", - отметил Макарук.

Напоследок спикер InformNapalm высказал мнение, что в Украине возобновились реальные политические преследования и репрессии.