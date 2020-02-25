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Espreso.tvОбществоОбыски в Киберальянсе: СБУ интересовала переписка активистов, - Демсокира

Обыски в Киберальянсе: СБУ интересовала переписка активистов, - Демсокира


фото: ssu.gov.ua
В Демсокире причиной обысков у активистов "Украинского Киберальянса", один из которых - Шон Таусенд - является советником партии по кибербезопасности, назвали желание СБУ получить электронную переписку

Соответствующее заявление партия "Демократична Сокира" обнародовала в Facebook.

В Демсокире сообщили, что обыски у Шона Таусенда завершились.

"Незаконно изъяты телефоны и компьютерная техника. По нашей информации, руководили процессом обыска непосредственно работники Службы безопасности Украины, а представители одесского МВД Украины и киберполиции были только исполнителями обыска", - заявили в партии.

"Демократична Сокира" считает, что дело с табло одесского аэропорта, которое было сломано прошлой осенью, было лишь поводом для обыска.

"Гораздо больше их (СБУ, - ред.) интересовала переписка в мессенджерах и переписка в соцсетях (доступа к которым они, по понятным причинам, не получили все равно). Из чего можно сделать элементарный вывод: это не расследование дела, это репрессии", - заявили в партии.

В полиции Одесской области ограничились сообщением о проведении обысков в уголовном производстве по факту несанкционированного вмешательства в информационные системы одесского аэропорта.

"В октябре прошлого года неизвестные совершили несанкционированное вмешательство в информационные системы ООО "Международный Аэропорт "Одесса". Указанное событие было квалифицировано по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи)", - говорится в заявлении полиции.

Также в Нацполиции отметили, что подозреваемым грозит до от трех до шести лет тюрьмы.

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