В Демсокире считают, что Киберальянс обыскивают из-за критики работы киберполиции

25 февраля, 2020, 12:21

В партии "Демократична Сокира" назвали обыски у активистов политическими преследованиями и местью за выявление провалов в работе киберполиции

Политическая партия "Демократическая Сокира" обнародовала соответствующее заявление в Facebook.

"Мы считаем обыски у активистов "Украинского Киберальянсу" и советника "Демократической Сокиры" по вопросам кибербезопасности Шона Таунсенда давлением и политическим преследованием. А еще это можно рассматривать как проявление огромной личной обиды правоохранителей из-за системных выявлений ребятами факапов в работе государственных органов, в том .ч. киберполиции ", - говорится в заявлении партии.

В партии напомнили, что обыски проводятся Главным управлением Нацполиции Одесской области совместно со Службой безопасности Украины в рамках дела о взлома системы Одесского международного аэропорта.

Напомним, в октябре 2019 года неизвестные хакеры вывели на табло аэропорта фотографию всемирно известной эко-активистки Греты Тунберг с надписью "F ** k you, Greta".

"После этого инцидента активисты Ukrainian Cyber Alliance, которые не имеют никакого отношения к казусу с госпожой Гретой, неоднократно обнаруживали пробелы в системе кибербезопасности Одесского международного аэропорта и с соответствующей информацией обращались к СНБО и СБУ", - добавили в Демсокири.

В партии отметили, что органы безопасности решили не принимать во внимание советы и замечания активистов. Зато Нацполиция при поддержке той же СБУ решили провести у них обыски в рамках расследования правонарушения по статье 361, ч.2 УК ( "Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей").

В "Демократической Сокире" подчеркнули, что перед обыском не было предоставлено решение суда о его проведении, как того требует закон.