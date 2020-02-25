"Обыски Нацполиции - это политическое давление", - Киберальянс

25 февраля, 2020, 11:01

Украинский Киберальянс прокомментировал ситуацию с обысками активистов объединения утром 25 февраля

Официальное заявление активисты Украинского Кибеальянса обнародовали в Facebook.

"На данный момент мы не имеем более детальной информации о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины с политическим давлением на наших активистов", - говорится в заявлении.

В Киберальянсе добавили, что будут освещать обыски при появлении новой информации.

Основатель "ИнформНапалм" Роман Бурко так прокомментировал обыски у активистов:

"Это месть Кремля или российских приспешников за эффективное противодействие российской агрессии".

"Я уверен, что обыски, которые проходят у этих ребят сейчас - это месть Кремля, они направлены на запугивание и ликвидацию сопротивления российской агрессии", - добавил он.

Справка: Украинский киберальянс (УКА, англ. Ukrainian Cyber Alliance, UCA) - сообщество украинских киберактивистив из разных городов Украины и уголков мира. Альянс возник весной 2016 года из объединения двух групп киберактивистов FalconsFlame и Trinity, позже к альянсу присоединилась группа киберактивистов RUH8 и отдельные киберактивисты группы КиберХунта.

Украинский киберальянс эксклюзивно передает добытые данные для анализа, доразведки и обнародования международному разведывательному сообществу "ИнформНапалм", а также силовым структурам Украины.

Украинские активисты за годы работы отличились взломом сайта Минобороны РФ, Первого канала, электронных почт террористов из ОРДЛО Мозгового и Моторолы (Павлова).

В октябре 2016 года хактивисты получили доступ к почтовым ящикам приемной аппарата помощника президента РФ Владислава Суркова. На сайте международного волонтерского сообщества "ИнформНапалм" в конце октября (SurkovLeaks) и в начале ноября (SurkovLeaks, part 2) были обнародованы дампы двух почтовых ящиков приемной Суркова. В дампах неизвестные подробности минского процесса, планы дестабилизации ситуации в Украине, планы федерализации Украины и другие материалы, которые доказывают, что Россия на самом высоком уровне причастна к войне на востоке Украины.