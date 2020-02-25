Полиция обыскивает Украинский киберальянс
25 февраля, 2020, 09:39
Правоохранители утром 25 февраля пришли с обысками в Украинский киберальянс
Об этом руководители альянса сообщают на своих страницах в социальных сетях.
"У нас с Александром Галущенко начались обыски, кто может помочь?", - написал Андрей Перевезий.
В комментариях к сообщению сообщают, что обыск проходит при поддержке спецподразделения КОРД. Работают следователи полиции.
Обыск происходит согласно постановлению одесского суда. Основание - статья 361 Уголовного Кодекса Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-