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Espreso.tvОбществоПолиция обыскивает Украинский киберальянс

Полиция обыскивает Украинский киберальянс

Правоохранители утром 25 февраля пришли с обысками в Украинский киберальянс

Об этом руководители альянса сообщают на своих страницах в социальных сетях.

"У нас с Александром Галущенко начались обыски, кто может помочь?", - написал Андрей Перевезий.

В комментариях к сообщению сообщают, что обыск проходит при поддержке спецподразделения КОРД. Работают следователи полиции.

Обыск происходит согласно постановлению одесского суда. Основание - статья 361 Уголовного Кодекса Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

 

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