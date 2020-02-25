Полиция обыскивает Украинский киберальянс

25 февраля, 2020, 09:39

Правоохранители утром 25 февраля пришли с обысками в Украинский киберальянс

Об этом руководители альянса сообщают на своих страницах в социальных сетях.

"У нас с Александром Галущенко начались обыски, кто может помочь?", - написал Андрей Перевезий.

В комментариях к сообщению сообщают, что обыск проходит при поддержке спецподразделения КОРД. Работают следователи полиции.

Обыск происходит согласно постановлению одесского суда. Основание - статья 361 Уголовного Кодекса Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".