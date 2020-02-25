"Нарушений множество": адвокат Киберальянса заявил, что следователи незаконно изъяли вещи и документы во время обыска у активистов
Об этом заявил в эфире Еспресо.TV адвокат по делу обысков в Украинском киберальянсе Вадим Колокольников.
"Ни подозрений, ни задержания, ничего подобного не было. Как я понимаю, просто для галочки отрабатывают процессуальные действия для того, чтобы показать активность. Процессуальных нарушений было множество. Назову лишь одно, которое перечеркивает все эти процессуальные действия. В постановлении, которое предоставили работники правоохранительных органов, не было разрешено изымать какое-либо имущество. Учитывая это, вещи и документы, которые были изъяты, следователь не имел прав изымать", - сказал Колокольников.
По словам адвоката, следователи не нашли на изъятой технике никакой информации, связанной с событиями, по поводу которых был проведен обыск.
"Этот обыск был мотивирован тем, что 4 месяца назад на информационном табло в Международном аэропорту "Одесса" было размещено фото девушки с нецензурной надписью. К этим действиям, по этой информации, в соответствии с точкой зрения обвинения имеют отношение мои клиенты. Был проведен указанный обыск, причем, это было через 4 месяца после того, как эти действия были якобы совершены. Был проведен обыск, была изъята куча техники: ноутбуки, телефоны. Осматривалась вся эта техника, никакой информации, которая интересовала следствие найдено не было", - сказал Колокольников.
Адвокат пообещал, что действия правоохранителей будет обжаловать в суде.
"Основания для изъятия этой техники мне, как адвокату, в принципе неизвестны. Соответственно, мы будем обжаловать указанные действия. ... Все обжалования будут направлены в соответствующий районный суд Одессы, поскольку орган досудебного расследования - Национальная полиция в Одесской области", - пояснил Колокольников.
- Напомним, утром 25 февраля правоохранители пришли с обысками в Украинский киберальянс.
- Впоследствии Украинский киберальянс назвал обыски политическим давлением.
- В партии "Демократична Сокира" обыски назвали местью за выявленные провалы в работе киберполиции и стремлением СБУ получить электронную переписку активистов.
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