"Нарушений множество": адвокат Киберальянса заявил, что следователи незаконно изъяли вещи и документы во время обыска у активистов

25 февраля, 2020, 17:20

В постановлении, которое предоставили работники правоохранительных органов во время обысков у активистов Киберальянса, не было разрешения на изъятие имущества

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV адвокат по делу обысков в Украинском киберальянсе Вадим Колокольников.

"Ни подозрений, ни задержания, ничего подобного не было. Как я понимаю, просто для галочки отрабатывают процессуальные действия для того, чтобы показать активность. Процессуальных нарушений было множество. Назову лишь одно, которое перечеркивает все эти процессуальные действия. В постановлении, которое предоставили работники правоохранительных органов, не было разрешено изымать какое-либо имущество. Учитывая это, вещи и документы, которые были изъяты, следователь не имел прав изымать", - сказал Колокольников.

По словам адвоката, следователи не нашли на изъятой технике никакой информации, связанной с событиями, по поводу которых был проведен обыск.

"Этот обыск был мотивирован тем, что 4 месяца назад на информационном табло в Международном аэропорту "Одесса" было размещено фото девушки с нецензурной надписью. К этим действиям, по этой информации, в соответствии с точкой зрения обвинения имеют отношение мои клиенты. Был проведен указанный обыск, причем, это было через 4 месяца после того, как эти действия были якобы совершены. Был проведен обыск, была изъята куча техники: ноутбуки, телефоны. Осматривалась вся эта техника, никакой информации, которая интересовала следствие найдено не было", - сказал Колокольников.

Адвокат пообещал, что действия правоохранителей будет обжаловать в суде.

"Основания для изъятия этой техники мне, как адвокату, в принципе неизвестны. Соответственно, мы будем обжаловать указанные действия. ... Все обжалования будут направлены в соответствующий районный суд Одессы, поскольку орган досудебного расследования - Национальная полиция в Одесской области", - пояснил Колокольников.