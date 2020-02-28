Сотни мигрантов уже направляются из Турции к границам ЕС, - СМИ

28 февраля, 2020, 10:58

Сотни мигрантов 28 февраля переместились северо-западом Турции до ее границ с Грецией и Болгарией после того, как высокопоставленный чиновник заявил, что Анкара больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, пытающихся попасть в Европу

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

После российского авиаудара по турецким силам в Сирии турецкий чиновник сообщил Reuters, что полиция, береговая охрана и пограничная безопасность получили распоряжение прекратить противостояние переходам беженцев сухопутных и морских границ в направлении Европы в ожидании скорого прибытия беженцев из Идлиб.

Информационное агентство Demiroren сообщил, что в группе, около полуночи начала идти к границам между двумя странами Европейского Союза и турецкой провинцией Эдирне, было около 300 мигрантов, в том числе женщины и дети.

Сирийцы, иранцы, иракцы, пакистанцы и марокканцы были среди тех, кто входил в эту группу.

В сообщении сказано, что мигранты также собрались в западном турецком прибрежном районе Айваджик в провинции Чанаккале с целью перемещения на лодке к греческого острова Лесбос.

Reuters не смогло самостоятельно проверить, кто эти люди, и куда они собрались. Видеоматериалы с мигрантами, которые транслируются провластными турецкими телеканалами, также не удалось проверить немедленно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал открыть ворота мигрантам для перемещения в Европу. Если он сделает это, то отменит обещание Турции ЕС, сделанную в 2016 году, и может привлечь западные государства к противостоянию в Идлибе.