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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: следствие рассекречивает более 500 материалов по делу

Убийство Шеремета: следствие рассекречивает более 500 материалов по делу

Следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщили представители группы следователей, осуществляющих досудебное расследование, передает пресс-служба МВД.

В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи постоянно информируют о ходе расследования убийства Павла Шеремета: сейчас идет процесс рассекречивания материалов негласных следственных (розыскных) действий и проводится 32 судебные экспертизы.

В то же время, отмечают правоохранители, несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях. Таким образом процесс проведения следственных действий осложняется.

Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической.

Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса.

В то же время представители группы следователей ГСУ НПУ обращают внимание, что все трое подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа (при этом Яна Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Юлия Кузьменко давала согласие на его проведение).

  • Напомним, 16 января адвокат подозреваемого по делу Шеремета Яны Дугарь опубликовал выводы "специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам", которые утверждают, что экспертизы, предоставленные стороной обвинения, не могут быть доказательствами в суде
  • 29 января прокуроры Офиса генерального прокурора приказали полиции провести дополнительные следственные действия по делу убийства Павла Шеремета и проверить выдвинутые защитой подозреваемых аргументы
  • 30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд не хватает доказательств
  • 12 февраля Нацполиция предоставила новые доказательства по делу убийства Шеремета
  • Президент Владимир Зеленский считает, что если в деле убийства журналиста Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители минимум должны извиниться.
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