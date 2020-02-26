Убийство Шеремета: следствие рассекречивает более 500 материалов по делу
Об этом сообщили представители группы следователей, осуществляющих досудебное расследование, передает пресс-служба МВД.
В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи постоянно информируют о ходе расследования убийства Павла Шеремета: сейчас идет процесс рассекречивания материалов негласных следственных (розыскных) действий и проводится 32 судебные экспертизы.
В то же время, отмечают правоохранители, несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях. Таким образом процесс проведения следственных действий осложняется.
Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической.
Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса.
В то же время представители группы следователей ГСУ НПУ обращают внимание, что все трое подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа (при этом Яна Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Юлия Кузьменко давала согласие на его проведение).
- Напомним, 16 января адвокат подозреваемого по делу Шеремета Яны Дугарь опубликовал выводы "специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам", которые утверждают, что экспертизы, предоставленные стороной обвинения, не могут быть доказательствами в суде
- 29 января прокуроры Офиса генерального прокурора приказали полиции провести дополнительные следственные действия по делу убийства Павла Шеремета и проверить выдвинутые защитой подозреваемых аргументы
- 30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд не хватает доказательств
- 12 февраля Нацполиция предоставила новые доказательства по делу убийства Шеремета
- Президент Владимир Зеленский считает, что если в деле убийства журналиста Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители минимум должны извиниться.
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