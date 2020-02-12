Полиция предоставила новые доказательства по делу убийства Шеремета

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"5 февраля суд продлил меру пресечения Яне Дугар - ночной домашний арест на 60 суток. С разрешения следствия сегодня мы опровергаем заявления, озвученные подозреваемым Яной Дугар и ее адвокатами, а также впервые предоставляем факты, полученные в ходе расследования", - говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что первая попытка манипуляции информацией состоялась при избрании меры пресечения Яне Дугар: 13 декабря 2019 года адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации личности по признакам внешности датировано 11.07.2019 года. А в это время, мол, подозреваемая находилась за границей.

Однако видео с камер наблюдения, использованное для сравнения с изображением Яны Дугар, на самом деле датированное седьмым ноября - 07.11.2019 года: и в это время подозреваемая находилась в Украине в городе Покровску. Именно из местного супермаркета были изъяты видеозаписи для исследования.

"Вторая попытка манипуляций: сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугар не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. При этом за это время Яна Дугар выезжала в Киев, Львов, Кировоградской и Николаевской областей ", - говорится в сообщении.

Также следователи установили, что в течение 2019 подозреваемая официально трижды находилась в отпуске: с 01.07 по 13.07, с 31.08 по 29.09 и с 09.12 по 13.12.

В то же время задокументировано, что Яна Дугар 28 ноября 2019 была во Львове. Но эта дата никак не вписывается в период официальных отпусков. Таким образом подтверждается информация, что Яна Дугар без проблем и официальных разрешений оставляла место прохождения службы.

Полиция также опубликовала информацию о том, что Дугар была в Киеве в 2017 году не первый раз, как заявляла в суде.

При проведении экспертизы использовался, в частности, метод визуального сопоставления признаков внешности, в ходе которого установлено совпадение следующих общих и частных признаков: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губ, форма подбородка, длина носа.

"Вывод экспертов: женщина-разведчица на видео - это Яна Дугар", - говорится в сообщении.

Впрочем, чтобы проверить эту информацию, следователи запланировали ряд следственных действий, однако 20 декабря 2019 Яна Дугар отказалась от предоставления каких-либо показаний и проведения любых следственных действий.