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Espreso.tvОбществоВ деле Шеремета проведут дополнительные следственные действия и проверят аргументы защиты подозреваемых, - Офис генпрокурора

В деле Шеремета проведут дополнительные следственные действия и проверят аргументы защиты подозреваемых, - Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора приказали полиции провести дополнительные следственные действия по делу убийства Павла Шеремета и проверить выдвинутые защитой подозреваемых аргументы

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

"28 января 2020 года прокуроры Офиса Генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Павла Шеремета, дали органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов", - говорится в сообщении.

Определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства.

  • Адвокат подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь опубликовал выводы "специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам", которые утверждают, что экспертизы, предоставленные стороной обвинения, не могут быть доказательствами в суде.
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