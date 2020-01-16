Эксперты признали "ничтожными" доказательства МВД по делу Шеремета, - адвокат Дугар
Об этом говорится на странице адвокатского объединения OK LEGAL Ореховский и Коломиец в Facebook.
"Это рецензия от специалистов-ученых из криминалистических экспертиз по более чем 30-летним опытом, которые дорожат репутацией и независимы от МВД", - говорится в тексте сообщения.
Психологическая экспертиза от МВД, исследовала чисто двигательные характеристики, которые, как утверждается сами по себе, вообще не могут быть предметом психологической экспертизы.
Привлеченные стороной защиты специалисты, также настаивают, что в портретной части экспертизы пропущено целый этап методики исследования. Они утверждают, что изображение сравниваемых лиц имеют различные размеры и воспроизведены в разных ракурсах.
"Независимые эксперты следовательно считают экспертизу от МВД необоснованным, неполной, и необъективной, не соответствует закону" О судебной экспертизе ", КПК. Такой, что, по их мнению, не может служить источником доказательств по делу, - говорится в сообщении.
В конце документа указано, что исследование проводилось двумя судебными экспертами высшего квалификационного класса. Исследование экспертиз завершено 9 января, а 13 были переданы стороне обвинения и суда.
Адвокат Виталий Коломиец сообщил, что рецензию на экспертизу МВД составили "специалисты-ученые из криминалистических экспертиз по более чем 30-летним опытом, которые дорожат репутацией и независимы от МВД".
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти