Эксперты признали "ничтожными" доказательства МВД по делу Шеремета, - адвокат Дугар

Об этом говорится на странице адвокатского объединения OK LEGAL Ореховский и Коломиец в Facebook.

"Это рецензия от специалистов-ученых из криминалистических экспертиз по более чем 30-летним опытом, которые дорожат репутацией и независимы от МВД", - говорится в тексте сообщения.

Психологическая экспертиза от МВД, исследовала чисто двигательные характеристики, которые, как утверждается сами по себе, вообще не могут быть предметом психологической экспертизы.

Привлеченные стороной защиты специалисты, также настаивают, что в портретной части экспертизы пропущено целый этап методики исследования. Они утверждают, что изображение сравниваемых лиц имеют различные размеры и воспроизведены в разных ракурсах.

"Независимые эксперты следовательно считают экспертизу от МВД необоснованным, неполной, и необъективной, не соответствует закону" О судебной экспертизе ", КПК. Такой, что, по их мнению, не может служить источником доказательств по делу, - говорится в сообщении.

В конце документа указано, что исследование проводилось двумя судебными экспертами высшего квалификационного класса. Исследование экспертиз завершено 9 января, а 13 были переданы стороне обвинения и суда.

Адвокат Виталий Коломиец сообщил, что рецензию на экспертизу МВД составили "специалисты-ученые из криминалистических экспертиз по более чем 30-летним опытом, которые дорожат репутацией и независимы от МВД".

Называть их имена адвокат отказался.