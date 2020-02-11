Дело Шеремета: если не хватит доказательств, то следователи как минимум извинятся, - Зеленский

11 февраля, 2020, 13:29

Об этом он сказал в интервью " Интерфакс-Украина ".

"Если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, кто занимался этим, они извинятся, как минимум", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что не жалеет о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования.

"Я не жалею, что пришел. Я и тогда сказал, что есть много фактов, некоторые из них серьезные, некоторые слабее ... Поэтому я называл" вероятные "исполнители," вероятные "убийцы. Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело ", - отметил Зеленский.