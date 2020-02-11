Дело Шеремета: если не хватит доказательств, то следователи как минимум извинятся, - Зеленский
11 февраля, 2020, 13:29
Президент Владимир Зеленский считает, что если в деле убийства журналиста Павла Шеремета обвинению не хватит доказательств, то правоохранители как минимум должны извиниться
Об этом он сказал в интервью " Интерфакс-Украина ".
"Если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, кто занимался этим, они извинятся, как минимум", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что не жалеет о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования.
"Я не жалею, что пришел. Я и тогда сказал, что есть много фактов, некоторые из них серьезные, некоторые слабее ... Поэтому я называл" вероятные "исполнители," вероятные "убийцы. Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело ", - отметил Зеленский.
- Офис генерального прокурора Украины продлил срок досудебного расследования убийства журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.
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