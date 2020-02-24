Дело Шеремета: лишь 16% украинцев считают обвинения следствия обоснованными, - опрос

24 февраля, 2020, 15:43

19% опрошенных считают обвинение следствия необоснованным, у 17% обоснованность обвинений вызывает сомнения

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы " Центра Разумкова ".

"Оценивая ход судебного дела, связанного с обвинением группы лиц в убийстве журналиста Павла Шеремета, 16% респондентов считают эти обвинения обоснованными (6% - вполне обоснованными, 10% - скорее обоснованными), у 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения , а 19% считают их необоснованными. 16% респондентов ответили, что их это не интересует, 32% отметили, что они не обладают достаточной информацией или им трудно ответить на этот вопрос ", - говорится в сообщении.

Чаще считают эти обвинения обоснованными сторонники политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (32%), тогда как 26% из них высказывают сомнения в обоснованности этих обвинений или считают их необоснованными. Среди сторонников партии "Слуга народа" - соответственно, 21% и 28%, среди сторонников ВО "Батькивщина" - соответственно, 18,5% и 45%, среди сторонников партии "Европейская Солидарность" - соответственно, 7% и 72,5%.

Исследование провели с 13 по 17 февраля 2020 г. Опросили 2018 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.