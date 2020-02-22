Данилов отправился в Новые Санжары
22 февраля, 2020, 10:32
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов утром в субботу, 22 февраля 2020 года, вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области
Посетить поселок, в котором были размещены эвакуированные из Китая украинцы, ему поручил президент Украины Владимир Зеленский , сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу СНБО.
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"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Национальной гвардии" Новые Санжары ", - отмечается в сообщении.
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- В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболеванием коронавирусом COVID-19.
- Эвакуированных из китая украинцев разместили в Новых Санжарах на Полтавщине. Там состоялись столкновения с полицией, есть задержанные. Их насчитывается 24 человека. Это в основном местные жители , некоторые из которых находился в состоянии опьянения.
- Национальная полиция, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, готовится объявить 6 подозрений .
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