Данилов отправился в Новые Санжары

22 февраля, 2020, 10:32

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов утром в субботу, 22 февраля 2020 года, вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области

Посетить поселок, в котором были размещены эвакуированные из Китая украинцы, ему поручил президент Украины Владимир Зеленский , сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Национальной гвардии" Новые Санжары ", - отмечается в сообщении.

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