Подарила большую акулу: Скалецкая из Новых Санжар поздравила дочь с днем рождения
21 февраля, 2020, 22:57
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая записала еще одно видео из санатория в Новых Санжарах
Видео размещено в Facebook.
В видео Скалецкая поздравляет с днем рождения свою дочь.
"И последнее на сегодня. Поздравления моей дочери, которой исполнилось 10 лет. Надеюсь, она поймет, почему я сегодня не с ней ", - написала Скалецкая.
Она сказала, что подарила дочери на день рождения мягкую игрушку - большую акулу.
- Напомним, утром 21 февраля Зоряна Скалецкая заявила , что будет руководить министерством здравоохранения по скайпу из Новых Санжар.
- Впоследствии Скалецкая обнародовала сообщение из санатория, где подтвердила, что проведет вместе с эвакуированными 14 дней карантина.
- Зоряна Скалецкая не покидала территорию санатория "Новые Санжары", где находятся на обсервации эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины.
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