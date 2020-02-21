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Espreso.tvОбществоПодарила большую акулу: Скалецкая из Новых Санжар поздравила дочь с днем рождения

Подарила большую акулу: Скалецкая из Новых Санжар поздравила дочь с днем рождения

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая записала еще одно видео из санатория в Новых Санжарах

Видео размещено в Facebook.

В видео Скалецкая поздравляет с днем рождения свою дочь.

"И последнее на сегодня. Поздравления моей дочери, которой исполнилось 10 лет. Надеюсь, она поймет, почему я сегодня не с ней ", - написала Скалецкая.

Она сказала, что подарила дочери на день рождения мягкую игрушку - большую акулу.

  • Напомним, утром 21 февраля Зоряна Скалецкая заявила , что будет руководить министерством здравоохранения по скайпу из Новых Санжар.
  • Впоследствии Скалецкая обнародовала сообщение из санатория, где подтвердила, что проведет вместе с эвакуированными 14 дней карантина.
  • Зоряна Скалецкая не покидала территорию санатория "Новые Санжары", где находятся на обсервации эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины.
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