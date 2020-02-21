Подарила большую акулу: Скалецкая из Новых Санжар поздравила дочь с днем рождения

21 февраля, 2020, 22:57

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая записала еще одно видео из санатория в Новых Санжарах

Видео размещено в Facebook.

В видео Скалецкая поздравляет с днем рождения свою дочь.

"И последнее на сегодня. Поздравления моей дочери, которой исполнилось 10 лет. Надеюсь, она поймет, почему я сегодня не с ней ", - написала Скалецкая.

Она сказала, что подарила дочери на день рождения мягкую игрушку - большую акулу.