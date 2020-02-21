Столкновения в Новых Санжарах: полиция готовит шесть подозрений, - Аваков

21 февраля, 2020, 22:49

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шести участников протестов в Новых Санжарах

Об этом он сообщил в эфире одного из телевизионных каналов, передает РБК-Украина .

По его словам 20 февраля полиция задержала 24 человек, а отпустили всех, кроме одного.

"Вчера задержали 24 человека. Потом отпустили всех, кроме одного. Потому что достаточные основания появятся позже, когда будут документальные подтверждения. Кроме того, кто разогнал "Ниву" и направил на нацгвардейцев. Он задержан по 208-й статье УК. Еще шесть получат от нас в ближайшие сутки подозрения с требованием в суд по прямому аресту", - заявил министр.

По его словам, полиция потребует суд арестовать участников акции, которые бросали камни в стражей порядка.