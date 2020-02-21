Столкновения в Новых Санжарах: полиция готовит шесть подозрений, - Аваков
21 февраля, 2020, 22:49
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шести участников протестов в Новых Санжарах
Об этом он сообщил в эфире одного из телевизионных каналов, передает РБК-Украина .
По его словам 20 февраля полиция задержала 24 человек, а отпустили всех, кроме одного.
"Вчера задержали 24 человека. Потом отпустили всех, кроме одного. Потому что достаточные основания появятся позже, когда будут документальные подтверждения. Кроме того, кто разогнал "Ниву" и направил на нацгвардейцев. Он задержан по 208-й статье УК. Еще шесть получат от нас в ближайшие сутки подозрения с требованием в суд по прямому аресту", - заявил министр.
По его словам, полиция потребует суд арестовать участников акции, которые бросали камни в стражей порядка.
- Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики провокаций из-за эвакуации украинцев из Китая в Новых Санжарах будут наказаны.
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