 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтолкновения в Новых Санжарах: полиция готовит шесть подозрений, - Аваков

Столкновения в Новых Санжарах: полиция готовит шесть подозрений, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шести участников протестов в Новых Санжарах

Об этом он сообщил в эфире одного из телевизионных каналов, передает РБК-Украина .

По его словам 20 февраля полиция задержала 24 человек, а отпустили всех, кроме одного.

"Вчера задержали 24 человека. Потом отпустили всех, кроме одного. Потому что достаточные основания появятся позже, когда будут документальные подтверждения. Кроме того, кто разогнал "Ниву" и направил на нацгвардейцев. Он задержан по 208-й статье УК. Еще шесть получат от нас в ближайшие сутки подозрения с требованием в суд по прямому аресту", - заявил министр.

По его словам, полиция потребует суд арестовать участников акции, которые бросали камни в стражей порядка.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать