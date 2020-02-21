Новые Санжары. А зачем нужно государство?

21 февраля, 2020, 10:51

Мы привыкли жить в колонии, с чужой властью, оккупантом, коррупционером, предателем. Надежды на государство не было. Потому что государство было чужое

После Майдана появилась надежда на общество. Добровольцы, волонтеры, общественные активисты проявили верх мужества и ответственности. Именно потому, что эту функцию не выполняло государство. Государство появилось. Появилась армия, с помощью украинского государства признание получила церковь. И правительство становилось прозрачным, более зависимым от людей, своим.

И вот конфликт на Полтавщине с прелюдиями в Галичине. Такое же произошло бы в каждом городе Украины. Каждом!!! Я не оправдываю хулиганов и сочувствую очень эвакуированным, которых это наше государство ради собственных пиар-манипуляций держало в Китае до 20 февраля. Но я понимаю людей в Галичине и на Полтавщине, которые боятся за свое здоровье, здоровье детей и близких. Это их право. Ответственность за детей не является признаком дикости!!! Люди потому и платят налоги государству, чтобы государство заботилось о них и давало им уверенность.

Иначе зачем тогда государство? Когда государство слабое, с работой не справляется, и появляются проявления дикости. Но ответственность за спокойствие, уверенность, порядок лежит на государстве. В данном случае и за спокойствие эвакуированных, и за спокойствие людей возле мест обсервации. Если бы опасности не было, зачем нужна была бы эта обсервация? А если опасность есть, дело государства убедить людей, что они защищены. Все правительство Зеленского, кроме министра МВД, проявило себя как непрофессиональные инфантильные безответственные люди.

Но и министр МВД был не до конца честным, когда говорил о разочаровании общиной Новых Санжар. Поскольку в каждой общине при безответственности власти происходило бы то же самое. Когда государственные институты непрофессиональные, те же люди, которые примут оружие и пойдут на фронт добровольцами, станут в своих городах, чтобы защитить родных от неизвестной инфекции. Поэтому среди протестантов мы и видели ветеранов. Когда же государство, профессиональные люди будут верить Министерству обороны и Министерству здравоохранения.

P.S. Комментаторы пишут, что еще этим людям в селах и маленьких городах закодировали украинские каналы и они смотрят российские, откуда получают информацию. И это тоже результат бездеятельности государства.