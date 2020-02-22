Нацполиция рассказала, кем являются задержанные в Новых Санжарах протестующие

22 февраля, 2020, 09:54

Большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах, возникших в поселке из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, являются жителями Новосанжарского района

Об этом сообщил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Круг .

"Все лица, которых задерживали и доставляли в территориальные подразделения полиции, являются жителями Полтавщины. Часть из них - из прилегающих к Новым Санжарам сел, то есть не с самого поселка Новые Санжары. Из других областей среди доставленных не было", - подчеркнул он.

Также он добавил, что все они были опрошены полицейскими, дали объяснения.

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Сулаев также добавил, что полиция располагает информацией, что один из автомобилей, которым блокировали дорогу, имел иностранную регистрацию.

"Есть оперативная информация, что могли участвовать в акции и люди из других областей. Эту информацию мы проверяем, потому что она есть. Среди людей, которые вели себя не слишком прилично, мы видели много таких, которые по внешним признакам были состояние алкогольного опьянения и видели конкретные точки, к которым они приходили и где им наливали спиртное ", - отметил Сулаев.

По его словам, сейчас полиция проверяет, это были местные жители или с других областей.

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В свою очередь начальник областной полиции Иван Выговский на внеочередном заседании сессии Полтавского облсовета отметил, что все задержанные 24 человека - это местные жители.

"Но, сегодня анализируя ту ситуацию, мы видим там и посторонних лиц, они будут также идентифицированы, установлены", - добавил Выговский.

Напомним, эвакуированных граждан Украины из города Ухань в Китае привезли в поселок Новые Санжары.

В МВД уточняют, что все эвакуированные прошли тщательные проверки состояния их здоровья. Проверка была проведена китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в городе Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы.