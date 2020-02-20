20 февраля, 2020, 14:20

В Украину прилетают эвакуированные из эпицентра вспышки коронавируса. Они абсолютно здоровы

Но дома их встречают протесты с горящими шинами, а медики блокируют проезды в больницу. Потому что нужно зарплату получать , а клятва Гиппократа дело десятое - после картофеля и гробков. Если бы нынешний лауреат за лучшую режиссуру Пон Джун Хо не получил Оскар за "Паразитов", ему стоило снять кино об украинских невеждах. Которые не читают книг, черпают знания о медицине из битв экстрасенсов и в XIX веке сидят в своей удобной пещере.

Политтехнолог Владислав Сурков и создатели плана "Новороссия" очень ошиблись в 2014 году, делая ставку на гибридные движения, внешнее вмешательство и лжереспубликы на территории единой Украины. Стоило просто посеять панику о невиданных вирусах, легочной чуме и заговоре ЕС о биологическом уничтожения искренних украинский и локальные патриоты охотно бы перебили друг друга в нападениях истерии и недоразумения.

Я не знаю, как Владимир Зеленский и Сергей Сивохо будут пришивать без кровопролития ОРДЛО к телу Украине, когда ничто так не показывает единство страны, как перекрытие одними гражданами дорог в Западной Украине, чтобы в 100 километрах от них не провели три недели на карантине другие граждане, которых эвакуировали из Китая.

Когда я вижу, как кружит кругами этот несчастный рейс из Уханя - задумываюсь лишь над одним, как велика сила держит невежд среди граждан, циников среди ее медиков и профанов среди власти вместе и в формате еще существующей государственности?

Великобритания эвакуировала свою сотню граждан еще 31 января, Германия унесла 126 человек во Франкфурт 1 февраля. Причем двое немцев оказались больными вирус. Но их не сожгли, не перекрывали подъезды в больницу, а врачи не махнули рукой - вы себе умирайте, а у нас семьи и дети. В публичном пространстве двух стран продолжается бурная дискуссия об эффективных скринингах и розъяснительной работе, про кашель и насморк - не обязательно проблемный вирус. У нас же Александр Дубинский со "Слуги народа" волнуется лишь за то, чтобы эвакуированы 73 человека ... не сидели на карантине на территории их округов. Потому что это ухудшает их политический имидж.

Абсурд по-украински доходит до предела, когда Франция и США сознательно отправляли эвакуированных на пожарную и военную базу, а возмущенные граждане против даже не просто гражданских больниц, но и баз Нацгвардии - и упорно толкаются с нацгвардейцамы с БТРом в "Новых Санжарах". Не знаю, что эвакуированные испытывают из-за таких фантастических приключений, однако на их месте я бы просила экипаж возвращаться обратно в Ухань. Где их ждут целители в масках чумного врача и средневековое пытки жареными шинами. Где китайский врач относиться к тебе, как к человеку, а не куску мяса, который мешает получать свою зарплату.

Теперь перейдем к реакции власти. Потому что возвращение эвакуированных из Китая должно было стать триумфом для команды Зеленского и правительства после провала с Патрушевым, в Мюнхене и после боев с россиянами в Золотом-4.

К триумфу готовили театрализованное представление с костюмами химзащиты с участием министра МВД Арсена Авакова.

Руководитель МЗ Зоряна Скалецкая дала несколько интервью с противоположными объяснениями по коронавирусу.

ОПГ не дала оперативной информации о том, что все украинцы на борту здоровы. Губернаторы областей, в которые планировали отвезти борт на карантин сидели как рыбы. Простые граждане с Комаровским и экстрасенсами в голове у вайберах развели панику, как умели. По сути восстановления репутации на фоне провалов в международной политике обернулись еще большим недоразумением.

Обгадилась страна, обосрался МЗ - права была бывшая руководительница, которая регулярно учила даже правильно мыть руки и есть мороженое.

Медики показывают, что легче умереть, чем попасть в руки этим равнодушным работникам. И наконец это диагноз товарищ Бородянском и его коллегам, которые пытаются подкрутить гайки СМИ - это ваши экстрасенсы и невероятные сенсации подсадили народ на уринотерапию и настойки из мухоморов.

Травмированное Чернобылем и невежеством населения курит шины и выбирает того, кто обещает чудодейственное исцеление всех национальных ран. Нам очень сильно повезло, что на страждущему борту все здоровы. Был бы хоть один больной - нашлись бы энтузиасты, которые жгли самолеты компании, согласились привезти пассажиров из Уханя. И уже бы заливали керосином аэропорт - ведь зараза сожрет наших детей. Впрочем когда придет новый вирус и тогда МЗ, спикерам ОПГ и депутатам, которые волнуются за округа - надо будет или надевать памперсы, или зажать зубы и работать.

В 2014 году мы уже пережили на первых этапах такую безволие и хаос в ВСУ - когда доблестные военные боялись стрелять в оккупантов, так как братья. И отдавали оружие местным Васям в спортивных шортах - потому что страшно было из-за блокады.

Пришлось втереться слезами и увидеть тысячи гробов, чтобы взяться за ум, открыть книги и наконец забыть о чудодейственных экстрасенсах.

Когда это дойдет до ОПУ и в Минздрав. А сейчас там еще эпоха Комаровских и чумных докторов. В XIX веке, когда передовые технологии уже печатают сердце на 3D принтере.