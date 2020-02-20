Новые Санжары перекрыли, в них нет въезда, - журналист
Об этом журналист Олег Решетило сообщил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.
"Утром были стычки, когда группа спецназовцев решила приехать в Новых Санжар. Люди их остановили, а они все равно проехали. В эти моменты были стычки, несколько человек были арестованы. Далее, люди собрались уже в другом месте у моста через Ворсклу, которая наряду с поворотом с этим военным санаторием, в который хотят привести этих людей", - рассказал Решетило.
Он добавил, что после обеда в Новые Санжары приехал лично министр МВД Аваков. Глава МВД проводил разъяснительную работу с несколькими десятками активистов.
"Новые Санжары перекрыли, к ним нет въезда, закрытый от сел окружающих, от всего. Здесь собралось несколько тысяч. Говорят о трех тысячах спецназовцев, которых стянули сюда. Как я понял, из того, что говорил министр МВД - они нацелены очень четко продавить свою линию и провезти в Новые Санжары этих людей, именно в этот военный санаторий. и они не хотят отступать", - подчеркнул Олег Решетило.
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