Новые Санжары перекрыли, в них нет въезда, - журналист

20 февраля, 2020, 17:39

По словам журналиста очевидца, в Новых Санжарах ходит слух о 3 тыс. спецназовцев, стянутых в поселок

Об этом журналист Олег Решетило сообщил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

"Утром были стычки, когда группа спецназовцев решила приехать в Новых Санжар. Люди их остановили, а они все равно проехали. В эти моменты были стычки, несколько человек были арестованы. Далее, люди собрались уже в другом месте у моста через Ворсклу, которая наряду с поворотом с этим военным санаторием, в который хотят привести этих людей", - рассказал Решетило.

Он добавил, что после обеда в Новые Санжары приехал лично министр МВД Аваков. Глава МВД проводил разъяснительную работу с несколькими десятками активистов.

"Новые Санжары перекрыли, к ним нет въезда, закрытый от сел окружающих, от всего. Здесь собралось несколько тысяч. Говорят о трех тысячах спецназовцев, которых стянули сюда. Как я понял, из того, что говорил министр МВД - они нацелены очень четко продавить свою линию и провезти в Новые Санжары этих людей, именно в этот военный санаторий. и они не хотят отступать", - подчеркнул Олег Решетило.