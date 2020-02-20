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Espreso.tvОбществоБлокировка в Новых Санжарах: Гончарук вылетел на Полтавщину

Блокировка в Новых Санжарах: Гончарук вылетел на Полтавщину


фото: прес-служба прем'єр-міністра
Премьер-министр Алексей Гончарук срочно отбыл в Полтавскую область, в связи с противостоянием жителей и власти в Новых Санжарах

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб Правительства будет работать в Новых Санжарах", - говорится в сообщении.

  • Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
  • 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР
  • Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Украины, руководителей Минздрава и МВД и своего нардепа о невозможности принять в медицинском центре Нацгвардии на карантин эвакуированных из Китая
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков во время пребывания в Новых Санжарах рассказал протестующим, почему власть избрала их лечебное учреждение и отметил, что за время вспышки эпидемии в Украину из Китая приехало 7 тыс. человек
  • Около 200 жителей перекрывают мост через Ворсклу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая
  • По словам журналиста очевидца, в Новых Санжарах ходит слух о 3 тыс. спецназовцев, стянутых в поселок

 

 

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