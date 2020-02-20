Депутаты поселкового совета Новых Санжар обратились к Зеленскому: не могут принять эвакуированных

20 февраля, 2020, 15:34

Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Украины, руководителям Минздрава и МВД и своему нардепу о невозможности принять в медицинском центре Нацгвардии на карантин эвакуированных из Китая

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт поселкового совета Новых Санжар.

"Учитывая мнение общественности поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), категорически против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленном заведении Медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины", - говорится в н ерненни.

Депутаты мотивируют свое заявление тем, что местная больница не обеспечена необходимым устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Также отмечают, что медицинский центр, где планируется разместить эвакуированных, находится в жилом массиве поселка, в котором нет никаких условий для пребывания карантинного типа. По утверждению авторов обращения, в заведении нет ни изоляторов, ни боксов, ни надлежащей вентиляционной системы. А канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка.

Обращение принято решением внеочередной тридцатой сессии Новосанжарского поселкового совета седьмого созыва от 20 февраля 2020 № 1.