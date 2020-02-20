Депутаты поселкового совета Новых Санжар обратились к Зеленскому: не могут принять эвакуированных
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт поселкового совета Новых Санжар.
"Учитывая мнение общественности поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), категорически против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленном заведении Медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины", - говорится в н ерненни.
Депутаты мотивируют свое заявление тем, что местная больница не обеспечена необходимым устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Также отмечают, что медицинский центр, где планируется разместить эвакуированных, находится в жилом массиве поселка, в котором нет никаких условий для пребывания карантинного типа. По утверждению авторов обращения, в заведении нет ни изоляторов, ни боксов, ни надлежащей вентиляционной системы. А канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка.
Обращение принято решением внеочередной тридцатой сессии Новосанжарского поселкового совета седьмого созыва от 20 февраля 2020 № 1.
- Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза в них эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
- 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР
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