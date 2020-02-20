 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа время эпидемии коронавируса в Украину из Китая приехали семь тыс. человек, - Аваков

За время эпидемии коронавируса в Украину из Китая приехали семь тыс. человек, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время пребывания в Новых Санжарах рассказал протестующим, почему власть избрала их лечебное учреждение

Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщил протестующим в эфире YouTube-канала in time Ukraine .

Аваков прибыл в Новые Санжары. Он обсудил текущую ситуацию с главой облгосадминистрации Олегом Синегубовым.

"Вы говорите эпидемия, но эпидемии нет", - пояснил Аваков протестующим.

"В Украине нет ни одного случая, и не будет, потому что мы каждый раз соблюдаем жесткий карантин", - добавил он.

"С момента начала этой ситуации 7 тысяч человек из Китая приехали сюда. Ни одного случая (заражения, - ред.), потому что каждый из них контролируется", - подчеркнул министр.

Он добавил, что случай эвакуации граждан из Уханя особый, потому что власть считает, что у эвакуированных был больший риск заражения.

По словам министра внутренних дел, для поселения эвакуированных из Китая украинцев рассматривали 16-18 санаториев, но объект в Новых Санжарах лучше всего подошел под все критерии. В частности, в санатории в Новых Санжарах - изолированная система канализации.

"Если бы вода уходила в общий коллектор, то ваш санаторий не подошел бы, а здесь - в емкость. Ее обеззараживают потом... И санаторий у вас отдельно стоит от всех зданий", - сказал Аваков.

Однако местные жители заявили, что санаторий расположен непосредственно в населенном пункте и не изолирован от других жилых домов.

"У нас нет, как в Австралии санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в тот же санаторий поселила", - ответил Аваков на заявления протестующих.

В ответ местные жители высказывали претензии по поводу того, что население и местные органы власти якобы не были проинформированы о ситуации заранее.

Видео YouTube-канала in time Ukraine:

(Слова Авакова от 2:55)

  • Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза в них эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
  • 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР
  • Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Украины, руководителям Минздрава и МВД и своему нардепу о невозможности принять в медицинском центре Нацгвардии на карантин эвакуированных из Китая
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать