За время эпидемии коронавируса в Украину из Китая приехали семь тыс. человек, - Аваков
Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщил протестующим в эфире YouTube-канала in time Ukraine .
Аваков прибыл в Новые Санжары. Он обсудил текущую ситуацию с главой облгосадминистрации Олегом Синегубовым.
"Вы говорите эпидемия, но эпидемии нет", - пояснил Аваков протестующим.
"В Украине нет ни одного случая, и не будет, потому что мы каждый раз соблюдаем жесткий карантин", - добавил он.
"С момента начала этой ситуации 7 тысяч человек из Китая приехали сюда. Ни одного случая (заражения, - ред.), потому что каждый из них контролируется", - подчеркнул министр.
Он добавил, что случай эвакуации граждан из Уханя особый, потому что власть считает, что у эвакуированных был больший риск заражения.
По словам министра внутренних дел, для поселения эвакуированных из Китая украинцев рассматривали 16-18 санаториев, но объект в Новых Санжарах лучше всего подошел под все критерии. В частности, в санатории в Новых Санжарах - изолированная система канализации.
"Если бы вода уходила в общий коллектор, то ваш санаторий не подошел бы, а здесь - в емкость. Ее обеззараживают потом... И санаторий у вас отдельно стоит от всех зданий", - сказал Аваков.
Однако местные жители заявили, что санаторий расположен непосредственно в населенном пункте и не изолирован от других жилых домов.
"У нас нет, как в Австралии санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в тот же санаторий поселила", - ответил Аваков на заявления протестующих.
В ответ местные жители высказывали претензии по поводу того, что население и местные органы власти якобы не были проинформированы о ситуации заранее.
Видео YouTube-канала in time Ukraine:
(Слова Авакова от 2:55)
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