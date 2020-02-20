Новые Санжары: около 200 жителей перекрывают мост через Ворсклу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая

20 февраля, 2020, 17:20

Под медцентр "Новые Санжары" до сих пор происходят столкновения. Протестующих окружила полиция и Нацгвардия

Об этом сообщает издание Полтавщина.

Эвакуированные из Китая вскоре спецтранспортом прибудут в Новые Санжары.

По информации председателя Новосанжарского райсовета Геннадия Супруна власть привлекла к разблокированию дорог 3500 правоохранителей. Уже утром в Новые Санжары прибыли два автобуса Нацгвардии, которые сопровождались двумя БТРами, что вызвало еще большую панику среди местных жителей.

События в Новых Санжарах можно посмотреть вживую в трансляции "Радио Свобода":