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Espreso.tvОбществоНовые Санжары: около 200 жителей перекрывают мост через Ворсклу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая

Новые Санжары: около 200 жителей перекрывают мост через Ворсклу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая


фото: reuters
Под медцентр "Новые Санжары" до сих пор происходят столкновения. Протестующих окружила полиция и Нацгвардия

Об этом сообщает издание Полтавщина.

Эвакуированные из Китая вскоре спецтранспортом прибудут в Новые Санжары.

По информации председателя Новосанжарского райсовета Геннадия Супруна власть привлекла к разблокированию дорог 3500 правоохранителей. Уже утром в Новые Санжары прибыли два автобуса Нацгвардии, которые сопровождались двумя БТРами, что вызвало еще большую панику среди местных жителей.

События в Новых Санжарах можно посмотреть вживую в трансляции "Радио Свобода":

  • Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза в них эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
  • 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР
  • Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Украины, руководителей Минздрава и МВД и своего нардепа о невозможности принять в медицинском центре Нацгвардии на карантин эвакуированных из Китая
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков во время пребывания в Новых Санжарах рассказал протестующим, почему власть избрала их лечебное учреждение и отметил, что за время вспышки эпидемии в Украину из Китая приехали 7 тыс. человек
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