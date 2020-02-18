Россия втрое увеличила военный потенциал возле украинских границ, - разведка

18 февраля, 2020, 12:40

По расчетам ГУР МОУ, к 2022-2023 гг. ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий.

"Россия втрое увеличила военный потенциал возле границ Украины", - цитируют Скибицкого в разведке.

По расчетам ГУР МОУ, к 2022-2023 гг. ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.

Как отметили в разведке, "сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения".

"Происходит переоснащение ядерных компонентов. Ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Продолжается разработка новой ракетной системы "Cармат", - добавили в Главном управлении разведки Минобороны.

По словам Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 тысяч км, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.