Россия втрое увеличила военный потенциал возле украинских границ, - разведка
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий.
"Россия втрое увеличила военный потенциал возле границ Украины", - цитируют Скибицкого в разведке.
По расчетам ГУР МОУ, к 2022-2023 гг. ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.
Как отметили в разведке, "сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения".
"Происходит переоснащение ядерных компонентов. Ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Продолжается разработка новой ракетной системы "Cармат", - добавили в Главном управлении разведки Минобороны.
По словам Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 тысяч км, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный , еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Нардеп от "ЕС Ирина Геращенко заявила. Что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе
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