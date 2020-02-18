Наступление русских на Донбассе: Сивохо перенес презентацию "платформы примирения"
18 февраля, 2020, 17:45
Из-за обострения на Донбассе перенесут дату презентации "национальной платформы примирения и единства"
Об этом советник секретаря СНБО Сергей Сивохо написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко - мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства", - написал Сивохо.
По его словам, дату проведения презентации сообщат позже.
Ранее сообщалось, что в Украине 19 февраля запустят национальную платформу примирения и единства, призванную начать "продуктивный и мирный диалог с обеих сторон разделения на Донбассе".
- Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляло огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление русских "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление русских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях.
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