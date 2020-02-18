Наступление русских на Донбассе: Сивохо перенес презентацию "платформы примирения"

18 февраля, 2020, 17:45

Из-за обострения на Донбассе перенесут дату презентации "национальной платформы примирения и единства"

Об этом советник секретаря СНБО Сергей Сивохо написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко - мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства", - написал Сивохо.

По его словам, дату проведения презентации сообщат позже.

Ранее сообщалось, что в Украине 19 февраля запустят национальную платформу примирения и единства, призванную начать "продуктивный и мирный диалог с обеих сторон разделения на Донбассе".