 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНаступление русских на Донбассе: Сивохо перенес презентацию "платформы примирения"

Наступление русских на Донбассе: Сивохо перенес презентацию "платформы примирения"


фото: ukrinform
Из-за обострения на Донбассе перенесут дату презентации "национальной платформы примирения и единства"

Об этом советник секретаря СНБО Сергей Сивохо написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко - мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства", - написал Сивохо.

По его словам, дату проведения презентации сообщат позже.

Ранее сообщалось, что в Украине 19 февраля запустят национальную платформу примирения и единства, призванную начать "продуктивный и мирный диалог с обеих сторон разделения на Донбассе".

  • Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляло огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление русских "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
  • Наступление русских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать