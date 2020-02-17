Сивохо анонсировал старт национальной платформы примирения и единства

17 февраля, 2020, 12:09

В Украине 19 февраля запустят национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог с обеих сторон разделение на Донбассе

Об этом сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо в Facebook.

"19 февраля - старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача -" наводить мосты ". Меньше слов - больше дел", - написал он.

Сивохо также отметил, что любой мирный процесс начинается с диалога.

"Мы поможем людям по обе стороны линии разграничения слушать и слышать. Уже много сделано. Но еще больше работы впереди", - добавил Сивохо.