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Espreso.tvОбществоСивохо анонсировал старт национальной платформы примирения и единства

Сивохо анонсировал старт национальной платформы примирения и единства


фото: ukrinform
В Украине 19 февраля запустят национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог с обеих сторон разделение на Донбассе

Об этом сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо в Facebook.

"19 февраля - старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача -" наводить мосты ". Меньше слов - больше дел", - написал он.

Сивохо также отметил, что любой мирный процесс начинается с диалога.

"Мы поможем людям по обе стороны линии разграничения слушать и слышать. Уже много сделано. Но еще больше работы впереди", - добавил Сивохо.

 

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