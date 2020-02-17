Сивохо анонсировал старт национальной платформы примирения и единства
17 февраля, 2020, 12:09
В Украине 19 февраля запустят национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог с обеих сторон разделение на Донбассе
Об этом сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо в Facebook.
"19 февраля - старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача -" наводить мосты ". Меньше слов - больше дел", - написал он.
Сивохо также отметил, что любой мирный процесс начинается с диалога.
"Мы поможем людям по обе стороны линии разграничения слушать и слышать. Уже много сделано. Но еще больше работы впереди", - добавил Сивохо.
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