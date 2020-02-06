Зеленский утвердил новую структуру ГБР
6 февраля, 2020, 15:50
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новую структуру Государственного бюро расследований, в том числе там появится управление по расследованию дел Майдана
Об этом говорится в указе № 41/2020.
Изменилась структура центрального аппарата Госбюро расследований.
В ГБР образуют:
- главные следователи, оперативные и оперативно-технические управления, управления внутреннего контроля, обеспечения личной безопасности, а также по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах;
- управления правового обеспечения, международного сотрудничества, кадровой работы и госслужбы, режимно-секретной работы и защиты информации, финансовой деятельности, информационных технологий;
- отделы по работе с общественностью и СМИ и организационно-аналитического обеспечения;
- патронатную службу.
Также в структуре бюро остается 7 территориальных управлений: во Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске и Киеве.
При ГБР создадут Институт подготовки кадров Госбюро расследований и Научно-исследовательский институт судебных экспертиз ГБР.
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