 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский утвердил новую структуру ГБР

Зеленский утвердил новую структуру ГБР


фото: 5.ua
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новую структуру Государственного бюро расследований, в том числе там появится управление по расследованию дел Майдана

Об этом говорится в указе № 41/2020.

Изменилась структура центрального аппарата Госбюро расследований.

В ГБР образуют:

  • главные следователи, оперативные и оперативно-технические управления, управления внутреннего контроля, обеспечения личной безопасности, а также по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах;
  • управления правового обеспечения, международного сотрудничества, кадровой работы и госслужбы, режимно-секретной работы и защиты информации, финансовой деятельности, информационных технологий;
  • отделы по работе с общественностью и СМИ и организационно-аналитического обеспечения;
  • патронатную службу.

Также в структуре бюро остается 7 территориальных управлений: во Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске и Киеве.

При ГБР создадут Институт подготовки кадров Госбюро расследований и Научно-исследовательский институт судебных экспертиз ГБР.

  • Напомним, 15 января стало известно, что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Бабиков
  • 20 января Бабикова назначили на должность
  • 21 января депутат "Голоса" Александра Устинова заявила, что Бабиков прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса на должность, а следовательно знал о том, что его назначат
  • 28 января на брифинге первый заместитель председателя ГБР Бабиков заявил, что никогда не представлял интересы сбежавшего экс-президента Виктора Януковича
  • Во время брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Чорновол
  • 28 января на брифинге первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил журналистам, что не причастен к разработке конкурса на должность заместителя председателя бюро, а о конкурсе на должность заместителя бюро, который длился с 30-го декабря по 3-е января узнал на сайте.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 февраля, 2020 четверг

больше новостей

6 февраля, 2020 четверг

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать