Закон о земле: Рада за день рассмотрела 184 поправки

6 февраля, 2020, 19:49

Верховная Рада Украины рассмотрела 184 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли

Об этом сообщает РБК-Украина.

Всего в документе 4018 поправок. Депутаты рассмотрели 184 из них.

После этого вечернее пленарное заседание Рады было закрыто.

Парламент сегодня, 6 февраля, вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы продолжают блокировать президиум ВР, в связи с чем заседание ведет первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрия Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко .