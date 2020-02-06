Закон о земле: Рада за день рассмотрела 184 поправки
6 февраля, 2020, 19:49
Верховная Рада Украины рассмотрела 184 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли
Об этом сообщает РБК-Украина.
Всего в документе 4018 поправок. Депутаты рассмотрели 184 из них.
После этого вечернее пленарное заседание Рады было закрыто.
Парламент сегодня, 6 февраля, вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы продолжают блокировать президиум ВР, в связи с чем заседание ведет первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрия Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко .
- Напомним, 6 февраля президент Владимир Зеленский просил завершить рассмотрение закона до конца этой пленарной недели
- После 2 столкновений в Раде, которые произошли из-за провала голосования за продление работы до 20:00, депутаты все же приняли решение поработать до 19:30.
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