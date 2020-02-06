Рада продлила работу до 19:30: рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли

6 февраля, 2020, 13:28

6 февраля после стычки в Раде, которая произошла из-за провала голосования по продолжению работы до 20:00, депутаты все же приняли решение поработать до 19:30

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После потасовки в парламенте, произошедшей из-за провала голосования по поводу продолжения работы до 20:00, депутаты проголосовали за предложение председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия. Работать до 19:30.

Напомним, ранее Арахамия заявлял, что у "Слуги народа" есть голоса на принятие законопроекта о рынке земли.

Решение Рады работать приняли минимальным необходимым количеством голосов: 226 "за".