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Espreso.tvОбществоРада продлила работу до 19:30: рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли

Рада продлила работу до 19:30: рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли


фото: rada.gov.ua
6 февраля после стычки в Раде, которая произошла из-за провала голосования по продолжению работы до 20:00, депутаты все же приняли решение поработать до 19:30

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После потасовки в парламенте, произошедшей из-за провала голосования по поводу продолжения работы до 20:00, депутаты проголосовали за предложение председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия. Работать до 19:30.

Напомним, ранее Арахамия заявлял, что у "Слуги народа" есть голоса на принятие законопроекта о рынке земли.

Решение Рады работать приняли минимальным необходимым количеством голосов: 226 "за".

 

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