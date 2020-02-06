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Espreso.tvОбществоЗеленский попросил фракцию "слуг" принять закон о рынке земли в течение 2 дней, - СМИ

Зеленский попросил фракцию "слуг" принять закон о рынке земли в течение 2 дней, - СМИ


фото: president.gov.ua
6 февраля президент Владимир Зеленский просил завершить рассмотрение закона до конца этой пленарной недели

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в парламенте.

6 февраля во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обращении земли" во втором чтении за два дня.

"Это звучало как пожелание, можно ли это сделать. На что спикер ответил, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале", - сообщил собеседник агентства "РБК-Украина".

Источник рассказал, что депутаты объясняли Зеленскому, что рассмотреть около 4 тысяч поправок за два дня невозможно.

  • Напомним, 6 февраля после 2 столкновений в Раде, которые произошли из-за провала голосования по поводу продолжения работы до 20:00, депутаты все же приняли решение поработать до 19:30
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