В Раде снова произошла потасовка

6 февраля, 2020, 13:06

Депутаты блокируют трибуну и президиум в Верховной Раде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Уважаемые коллеги, я призываю депутатов соблюдать депутатскую этику, придерживаться элементарных основ человечности - занять свои места и выполнять свои обязанности. Парламент - место для дискуссий, поэтому доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках", - сказал первый заместитель главі Верховной Рады Руслан Стефанчук .

Фракции ОПЗЖ и "Батькивщина" блокируют парламентскую трибуну.

Стычка произошла после того, как Рада провалила голосование по продолжению работы до 20.00.