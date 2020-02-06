В Раде снова произошла потасовка
6 февраля, 2020, 13:06
Депутаты блокируют трибуну и президиум в Верховной Раде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Уважаемые коллеги, я призываю депутатов соблюдать депутатскую этику, придерживаться элементарных основ человечности - занять свои места и выполнять свои обязанности. Парламент - место для дискуссий, поэтому доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках", - сказал первый заместитель главі Верховной Рады Руслан Стефанчук .
Фракции ОПЗЖ и "Батькивщина" блокируют парламентскую трибуну.
Стычка произошла после того, как Рада провалила голосование по продолжению работы до 20.00.
- Напомним, в Раде произошла стычка с участием нардепов.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-