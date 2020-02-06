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Espreso.tvОбществоВ Раде снова произошла потасовка

В Раде снова произошла потасовка

Депутаты блокируют трибуну и президиум в Верховной Раде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Уважаемые коллеги, я призываю депутатов соблюдать депутатскую этику, придерживаться элементарных основ человечности - занять свои места и выполнять свои обязанности. Парламент - место для дискуссий, поэтому доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках", - сказал первый заместитель главі Верховной Рады Руслан Стефанчук .

Фракции ОПЗЖ и "Батькивщина" блокируют парламентскую трибуну.

Стычка произошла после того, как Рада провалила голосование по продолжению работы до 20.00.
  • Напомним, в Раде произошла стычка с участием нардепов.

 

 
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