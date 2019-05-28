10 фактов из жизни Руслана Стефанчука, представителя президента Зеленского в Раде

28 мая, 2019, 11:10

Стефанчук познакомился с Зеленским еще в студенческие годы, когда они оба играли в КВН

Еспресо.TV рассказывает об интересных фактах из биографии представителя президента Украины в Верховной Раде Руслана Стефанчука

1. Родился 29 октября 1975 в Тернополе в семье студентов-медиков.

В 1997 году окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "Правоведение". Через два года закончил также Технологический университет Подолья по специальности "Менеджмент производственной сферы".

2. После окончания аспирантуры с 2000 года работал в Хмельницком университете управления и права на должностях старшего преподавателя, заведующего кафедрой, доцента, профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин.

3. Стефанчук является доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук. Он занимался также адвокатской деятельностью.

Как ученый Стефанчук изучал такие направления законодательства как общая теория частного права, личные неимущественные права физических лиц, договорные обязательства, право интеллектуальной собственности, европейское гражданское право.

Также Стефанчук изучал деятельность Европейского суда по правам человека, медицинское право и занимался вопросами юридического образования.

С 2005 по 2011 год - проректор по научной работе Хмельницкого университета управления и права.

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4. Был помощником народного депутата от блока Виктора Ющенко "Наша Украина-Народная самооборона" Анатолия Матвиенко (Верховная Рада 6-го созыва).

В 2011-2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады.

5. С 2013 по 2014 год - заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014 по 2016 год - проректор по научной работе Национальной академии прокуратуры.

В 2016 г. Стефанчук работал проректором по научной работе Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов.

6. Стефанчук участвовал в разработке законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере личных неимущественных прав физических лиц", "Об охране репродуктивного здоровья", "Об учете времени в Украине", "О внесении изменений и дополнений в статью 707 Гражданского кодекса ".

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7. 1 июня 2016 был назначен внештатным советником первого вице-премьера Степана Кубива.

8. По словам Стефанчука, он познакомился с Зеленским еще в студенческие годы, когда они оба играли в "КВН" (Клуб веселых и находчивых).

9. 18 апреля 2019 года тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал Руслана Стефанчука одним из ключевых фигур своей команды, экспертом по реформированию государственных институтов и работы над законами. Стефанчук называл себя идеологом команды Зеленского.

21 мая 2019 Стефанчук был назначен советником президента - представителем главы государства в Верховной Раде.

Андрей Парубий и Руслан Стефанчук на согласительном совете ВР 27 мая 2019 года

Руслан Стефанчук общается с журналистами по проекту Избирательного кодекса

10. За 2018 Стефанчук указал почти 700 тыс гривен доходов, из них 231,8 тыс гривен - доход от предпринимательской деятельности.

Жена Стефанчука - Марина задекларировала более 70 тыс гривен зарплаты и более 42 тысяч гривен страховых выплат. Стефанчук имеет в Хмельницком две квартиры площадью 47,6 и 93,4 квадратных метров. Также он имеет два земельных участка площадью 5000 кв. м в селе Слободка Хмельницкой и площадью 1008 кв.м в селе Белогородка Киевской области.

Его жена является совладельцем квартиры площадью 49,8 кв.м в селе Ярмолинцы Хмельницкой области.

Ездит Стефанчук на автомобиле Renault Koleos 2012 выпуска за 252, 5 тыс гривен, а жена - на Renault Captur 2015 выпуска стоимостью 538, 6 тыс гривен.

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