Рассмотрение поправок по рынку земли может заблокировать работу Рады на 2 месяца, - Арахамия

6 февраля, 2020, 15:15

6 февраля в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что рассмотрение всех поправок в закон о земле может занять более 2 месяцев

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамиясказав в кулуарах ВР, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, фракция ОПЗЖ не отзывала свои поправки к законопроекту об обороте сельскохозяйственной земли.

"Если на каждую поправку по две минуты выделять, это будет 8 тысяч минут. Вот и считайте, сколько это времени. На два месяца работа Рады может быть заблокирована", - сказал Арахамия, добавив, что не все авторы поправок к земельному закону будут на них настаивать.

Поскольку место спикера занято, вести заседание будет первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Силой разблокировать президиум Рады депутаты от СН не собираются, подчеркнул Арахамия.