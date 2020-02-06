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Espreso.tvОбществоРассмотрение поправок по рынку земли может заблокировать работу Рады на 2 месяца, - Арахамия

Рассмотрение поправок по рынку земли может заблокировать работу Рады на 2 месяца, - Арахамия


фото: obozrevatel
6 февраля в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что рассмотрение всех поправок в закон о земле может занять более 2 месяцев

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамиясказав в кулуарах ВР, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, фракция ОПЗЖ не отзывала свои поправки к законопроекту об обороте сельскохозяйственной земли.

"Если на каждую поправку по две минуты выделять, это будет 8 тысяч минут. Вот и считайте, сколько это времени. На два месяца работа Рады может быть заблокирована", - сказал Арахамия, добавив, что не все авторы поправок к земельному закону будут на них настаивать.

Поскольку место спикера занято, вести заседание будет первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Силой разблокировать президиум Рады депутаты от СН не собираются, подчеркнул Арахамия.

  • Напомним, 6 февраля президент Владимир Зеленский просил завершить рассмотрение закона до конца этой пленарной недели
  • После 2 стычек в Раде, которые произошли из-за провала голосования по продолжению работы до 20:00, депутаты все же решили поработать до 19:30.
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