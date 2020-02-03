В Бельгии женщина напала с ножом на прохожих: есть раненые

3 февраля, 2020, 10:57

В Бельгии в городе Гент неизвестная женщина напала с ножом на двух прохожих недалеко от известной мечети Аль-Фатх

Об этом сообщает DW .

Женщина была обезврежена полицейскими. Злоумышленница была ранена в руку.

По заявлению местных властей, сначала нет причин считать, что нападение женщины с ножом на прохожих имеет террористическая подоплека.

Накануне в лондонском районе стрет исламист, который только что вышел из тюрьмы, ранил ножом нескольких прохожих и был застрелен полицией.