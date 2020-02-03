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Espreso.tvОбществоВ Бельгии женщина напала с ножом на прохожих: есть раненые

В Бельгии женщина напала с ножом на прохожих: есть раненые


фото: thesun
В Бельгии в городе Гент неизвестная женщина напала с ножом на двух прохожих недалеко от известной мечети Аль-Фатх

Об этом сообщает DW .

Женщина была обезврежена полицейскими. Злоумышленница была ранена в руку.

По заявлению местных властей, сначала нет причин считать, что нападение женщины с ножом на прохожих имеет террористическая подоплека.

Накануне в лондонском районе стрет исламист, который только что вышел из тюрьмы, ранил ножом нескольких прохожих и был застрелен полицией.

  • Напомним, 3 октября сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающий ликвидировали.
  • 29 ноября в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека . Полиция застрелила нападавшего.
  • 10 декабря во Польше задержали украинского, который принял ислам и готовил теракт Пулавы на юге страны.
  • 13 декабря в Париже неизвестный совершил нападение на трех полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями.
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