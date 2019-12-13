В Париже неизвестный бросился с ножом на полицейских: нападающего застрелили
13 декабря, 2019, 16:50
В Париже неизвестный совершил нападение на трех полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями
Об этом сообщает France 24.
"Мужчина, который угрожал напасть с ножом на полицейских, в пятницу утром застрелили офицера полиции в деловом районе Парижа Ла Дефанс", - сообщили источники в полиции.
Около 10:30 утра полицейские получили информацию о мужчине, вооруженном ножом, на площади в районе Ла Дефанс.
Трое полицейских подошли к подозреваемому, который бежал в их сторону и начал кричать: "Я убью вас!", В ответ офицеры открыли огонь и застрелили мужчину.
Как отмечается, мужчина не имел с собой удостоверение личности. Власть временно приказала людям избегать зоны, где произошел инцидент.
10 декабря во Польше задержали украинца, который принял ислам и готовил теракт Пулавы на юге страны.
- Напомним, 3 октября сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающего ликвидировали.
- 29 ноября в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего.
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