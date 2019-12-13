В Париже неизвестный бросился с ножом на полицейских: нападающего застрелили

13 декабря, 2019, 16:50

В Париже неизвестный совершил нападение на трех полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями

Об этом сообщает France 24.

"Мужчина, который угрожал напасть с ножом на полицейских, в пятницу утром застрелили офицера полиции в деловом районе Парижа Ла Дефанс", - сообщили источники в полиции.

Около 10:30 утра полицейские получили информацию о мужчине, вооруженном ножом, на площади в районе Ла Дефанс.

Трое полицейских подошли к подозреваемому, который бежал в их сторону и начал кричать: "Я убью вас!", В ответ офицеры открыли огонь и застрелили мужчину.

Как отмечается, мужчина не имел с собой удостоверение личности. Власть временно приказала людям избегать зоны, где произошел инцидент.

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