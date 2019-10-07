Убийца четырех полицейских в Париже был сторонником радикального течения ислама, - ВВС
7 октября, 2019, 17:06
Полицейский, который зарезал четырех коллег в штаб-квартире полиции в Париже, был сторонником радикального течения ислама
Об этом сообщает ВВС.
По словам прокурора, 45-летний Микаэль Харпон общался с членами салафитского движения, а также обменивался сообщениями религиозного характера со своей женой перед нападением.
Кроме того, Харпон защищал террористическую атаку 2015 года на редакцию журнала Charlie Hebdo и другие подобные преступления.
Министр внутренних дел Франции заявил, что признаки исламистской радикализации должны вызвать "автоматическую тревогу".
3 октября злоумышленник напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите.
В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающего ликвидировали.
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