Убийца четырех полицейских в Париже был сторонником радикального течения ислама, - ВВС

7 октября, 2019, 17:06

Полицейский, который зарезал четырех коллег в штаб-квартире полиции в Париже, был сторонником радикального течения ислама

Об этом сообщает ВВС.

По словам прокурора, 45-летний Микаэль Харпон общался с членами салафитского движения, а также обменивался сообщениями религиозного характера со своей женой перед нападением.

Кроме того, Харпон защищал террористическую атаку 2015 года на редакцию журнала Charlie Hebdo и другие подобные преступления.

Министр внутренних дел Франции заявил, что признаки исламистской радикализации должны вызвать "автоматическую тревогу".

3 октября злоумышленник напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите.

В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающего ликвидировали.