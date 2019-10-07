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Espreso.tvОбществоУбийца четырех полицейских в Париже был сторонником радикального течения ислама, - ВВС

Убийца четырех полицейских в Париже был сторонником радикального течения ислама, - ВВС


фото: reuters
Полицейский, который зарезал четырех коллег в штаб-квартире полиции в Париже, был сторонником радикального течения ислама

Об этом сообщает ВВС.

По словам прокурора, 45-летний Микаэль Харпон общался с членами салафитского движения, а также обменивался сообщениями религиозного характера со своей женой перед нападением.

Кроме того, Харпон защищал террористическую атаку 2015 года на редакцию журнала Charlie Hebdo и другие подобные преступления.

Министр внутренних дел Франции заявил, что признаки исламистской радикализации должны вызвать "автоматическую тревогу".

3 октября злоумышленник напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите.

В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающего ликвидировали.

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