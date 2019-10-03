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Espreso.tvМирВ Париже мужчина напал с ножом на полицейских, есть погибшие

В Париже мужчина напал с ножом на полицейских, есть погибшие

Во французском Париже в результате нападения мужчины с ножом на полицейских погибли правоохранители

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

"Мужчина с ножом напал на полицейских в префектуре полиции в Париже в четверг после обеда. Нападение было совершено на пятерых человек", - говорится в сообщении.

По последним данным, убиты четверо полицейских.

По данным собеседников, нападавший, административный работник полиции, был застрелен.

Источники предполагают, что нападение могло быть вызвано конфликтом между коллегами.

На место инцидента поехал министр МВД Франции Кристоф Кастанер.

Отмечается, что в настоящее время закрыта станция метро Cité на 4 линии метро Парижа.

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