В нападении на Лондонском мосту погибли два человека
29 ноября, 2019, 21:00
На Лондонском мосту погибли два человека, а не один, как сообщалось ранее
Об этом пишет BBC.
По данным источника в Национальной службе здравоохранения Великобритании, кроме нападающего, которого застрелил сотрудник сил правопорядка, есть еще одна жертва, этот человек умер позже.
На инцидент также отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Это ужасный инцидент, и мои мысли - вместе с пострадавшими и их семьями", - написал премьер в Twitter.
В связи с событиями в Лондоне он прервал предвыборную поездку и срочно вернулся на Даунинг-стрит.
Джонсон также поблагодарил сотрудников экстренных служб и обычных граждан за безмерную храбрость, проявленную в связи с инцидентом, который имеет отношение, по мнению полиции, к терроризму.
- Как сообщалось, в пятницу во второй половине дня Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города, перекрыла полиция.
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