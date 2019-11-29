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Espreso.tvМирВ нападении на Лондонском мосту погибли два человека

В нападении на Лондонском мосту погибли два человека

На Лондонском мосту погибли два человека, а не один, как сообщалось ранее

Об этом пишет BBC.

По данным источника в Национальной службе здравоохранения Великобритании, кроме нападающего, которого застрелил сотрудник сил правопорядка, есть еще одна жертва, этот человек умер позже.

На инцидент также отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Это ужасный инцидент, и мои мысли - вместе с пострадавшими и их семьями", - написал премьер в Twitter.

В связи с событиями в Лондоне он прервал предвыборную поездку и срочно вернулся на Даунинг-стрит.

Джонсон также поблагодарил сотрудников экстренных служб и обычных граждан за безмерную храбрость, проявленную в связи с инцидентом, который имеет отношение, по мнению полиции, к терроризму.

  • Как сообщалось, в пятницу во второй половине дня Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города, перекрыла полиция.
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