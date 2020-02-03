Резня в Лондоне: нападающий имел судимость за терроризм и только что вышел из тюрьмы

3 февраля, 2020, 10:20

Мужчина, которого полиция застрелила после нападения с ножом на людей в Лондоне в это воскресенье, уже отбывал срок за террористические преступления и был освобожден из тюрьмы только в январе

Об этом сообщает BBC .

"Судеш Амман, 20-летний мужчина, которого застрелила полиция из-за нападения с ножом на людей на юге Лондона, всего около недели назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за терроризм", - говорится в сообщении.

Он отбыл половину своего срока в 3 года и 4 месяца. В момент своего воскресного нападения он находился под активным полицейским надзором. Саму атаку полиция считает террористическим инцидентом, прямо связанным с исламистами.

Как известно, в результате нападения трое человек получили ранения , но угрозы их жизни нет.

Британский премьер-министр Борис Джонсон после случая с Амманом анонсировал "фундаментальные изменения" в системе работы с лицами, осужденными за преступления, связанные с терроризмом. Сообщается, что при увольнении Аммана существовали опасения по поводу опасности, которую он может представлять для общества. Однако не было никаких механизмов, которые бы позволили держать его в тюрьме далее.