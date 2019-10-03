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Espreso.tvОбществоНападение в Париже: погибли четверо полицейских

Нападение в Париже: погибли четверо полицейских


фото: reuters
Вооруженный ножом мужчина убил четырех офицеров возле центрального офиса полиции в Париже, еще один правозащитник ранен

Об этом сообщает ВВС.

Как стало известно, нападение совершил один из агентов префектуры, пишет Le Figaro.

Злоумышленника застрелил из автомата другой агент префектуры. Он находится в шоковом состоянии.

По предварительной версии, причиной нападения мог быть внутренний конфликт.

Премьер-министр Эдуар Филипп в сопровождении министра внутренних дел Кристофа Кастанера и государственного секретаря Лорана Нуньес находятся на месте происшествия, как и прокурор Парижа.

Район оцеплен правоохранителями и полицейскими фургонами. Сотрудников префектуры полиции эвакуируют. Из соображений безопасности была также закрыта станция Cité на линии 4 метро Парижа.

 

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