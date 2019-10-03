Нападение в Париже: погибли четверо полицейских
3 октября, 2019, 17:06
Вооруженный ножом мужчина убил четырех офицеров возле центрального офиса полиции в Париже, еще один правозащитник ранен
Об этом сообщает ВВС.
Как стало известно, нападение совершил один из агентов префектуры, пишет Le Figaro.
Злоумышленника застрелил из автомата другой агент префектуры. Он находится в шоковом состоянии.
По предварительной версии, причиной нападения мог быть внутренний конфликт.
Премьер-министр Эдуар Филипп в сопровождении министра внутренних дел Кристофа Кастанера и государственного секретаря Лорана Нуньес находятся на месте происшествия, как и прокурор Парижа.
Район оцеплен правоохранителями и полицейскими фургонами. Сотрудников префектуры полиции эвакуируют. Из соображений безопасности была также закрыта станция Cité на линии 4 метро Парижа.
ALERTE INFO. Attaque au couteau à la Préfecture de police: 4 policiers tués, l'agresseur abattu https://t.co/0mrQPZ25UA- BFMTV (@BFMTV) October 3, 2019
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