"ИГ" взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне

3 февраля, 2020, 16:06

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом на юге Лондона

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, связанное с террористами "ИГ".

В заявлении говорится, что боевик напал на прохожих согласно призыву руководства "ИГ" осуществлять террористические нападения на граждан стран, входящих в международную коалицию по борьбе с "ИГ" в Сирии и Ираке.

Нападающий 20-летний Судеш Амман, который был застрелен полицией, ранее одобрял действия "ИГ" распространял в сети экстремистские материалы и призвал свою подругу обезглавить своих родителей.

В декабре 2018 года он был приговорен к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за хранение и распространение экстремистских материалов.

За несколько дней до нападения он был освобожден досрочно, отбыв лишь половину срока.