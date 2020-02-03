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Espreso.tvОбщество"ИГ" взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне

"ИГ" взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне


фото: reuters
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом на юге Лондона

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, связанное с террористами "ИГ".

В заявлении говорится, что боевик напал на прохожих согласно призыву руководства "ИГ" осуществлять террористические нападения на граждан стран, входящих в международную коалицию по борьбе с "ИГ" в Сирии и Ираке.

Нападающий 20-летний Судеш Амман, который был застрелен полицией, ранее одобрял действия "ИГ" распространял в сети экстремистские материалы и призвал свою подругу обезглавить своих родителей.

В декабре 2018 года он был приговорен к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за хранение и распространение экстремистских материалов.

За несколько дней до нападения он был освобожден досрочно, отбыв лишь половину срока.

  • Напомним, 3 октября сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающего ликвидировали.
  • 29 ноября в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего.
  • 10 декабря во Польше задержали украинца, который принял ислам и готовил теракт Пулавы на юге страны.
  • 13 декабря в Париже неизвестный совершил нападение на трех полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями.
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