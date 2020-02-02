"Собирайся, Сирко, из облгаза пришли". В сети множатся фотожабы по поводу призыва нардепа "слуги" Брагаря продавать любимцев, чтобы оплатить коммуналку
2 февраля, 2020, 08:27
После того, как стал известен озвученный одиозным нардепом из фракции "Слуга народа" Евгением Брагарем призыв к пенсионерке из-под Кропивницкого продать свою собаку, чтобы иметь возможность заплатить за газ для обогрева и приготовления пищи, украинские пользователи интернета начали массово создавать фотожабы на эту тему
Вот самые яркие из них
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- Напомним, 25-летний член парламентской фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Евгений Брагарь также обратился к Национальной полиции с требованием привлечь к уголовной ответственности по ст. 161 УК двух женщин, аероразведчицу и военного медика, которые требовали от водителя междугороднего автобуса Луцк-Киев прекратить показ кинопродукции российского производства.
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