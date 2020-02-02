"Собирайся, Сирко, из облгаза пришли". В сети множатся фотожабы по поводу призыва нардепа "слуги" Брагаря продавать любимцев, чтобы оплатить коммуналку

2 февраля, 2020, 08:27

После того, как стал известен озвученный одиозным нардепом из фракции "Слуга народа" Евгением Брагарем призыв к пенсионерке из-под Кропивницкого продать свою собаку, чтобы иметь возможность заплатить за газ для обогрева и приготовления пищи, украинские пользователи интернета начали массово создавать фотожабы на эту тему