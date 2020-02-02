 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Собирайся, Сирко, из облгаза пришли". В сети множатся фотожабы по поводу призыва нардепа "слуги" Брагаря продавать любимцев, чтобы оплатить коммуналку

"Собирайся, Сирко, из облгаза пришли". В сети множатся фотожабы по поводу призыва нардепа "слуги" Брагаря продавать любимцев, чтобы оплатить коммуналку

После того, как стал известен озвученный одиозным нардепом из фракции "Слуга народа" Евгением Брагарем призыв к пенсионерке из-под Кропивницкого продать свою собаку, чтобы иметь возможность заплатить за газ для обогрева и приготовления пищи, украинские пользователи интернета начали массово создавать фотожабы на эту тему

Вот самые яркие из них

 

Читайте также: "Продай собаку - оплати за газ". Скандальный депутат "слуга" Брагарь посоветовал пенсионерке платить за коммуналку, "продав собаку, если та элитной породы"

Читайте также: "Продам котяру элитной породы. Срочно - надо платить за квартиру". В соцсетях бурно обсуждают инициативу нардепа из "Слуги народа" Брагаря

Читайте также: Не умеешь - не берись В "Слуге народа" прокомментировали скандальный совет депутата Брагаря

Читайте также: "Слуга народа" Брагарь извинился за совет пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ

Читайте также: Пусть продаст свои мозги, - пенсионерка ответила на совет депутата от "Слуги народа" Брагар о газе и собаке

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 февраля, 2020 воскресенье

1 февраля, 2020 суббота

больше новостей

2 февраля, 2020 воскресенье

1 февраля, 2020 суббота

31 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать