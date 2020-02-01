"Слуга народа" Брагарь извинился за совет пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ

1 февраля, 2020, 15:39

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь извинился за свой совет пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ

Об этом Брагарь написал в facebook.

"Мне очень жаль, что мои высказывания на 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни ", - написал Брагарь.

Также нардеп отметил, что субсидии должны получать только те, кто в них реально нуждается.

"Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться лишь тем, кто реально в ней нуждается ", - отметил депутат.