"Слуга народа" Брагарь извинился за совет пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ
Об этом Брагарь написал в facebook.
"Мне очень жаль, что мои высказывания на 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни ", - написал Брагарь.
Также нардеп отметил, что субсидии должны получать только те, кто в них реально нуждается.
"Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться лишь тем, кто реально в ней нуждается ", - отметил депутат.
- Напомним, 25-летний народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь в эфире одного из токшоу на ТВ предложил женщине пенсионного возраста продать ее собаку, чтобы заплатить за потребленный газ . При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.
- Высказанная Евгением Брагарь инициатива нашла живой отклик в украинском сегменте социальных сетей.
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