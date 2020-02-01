"Продай собаку - оплаты за газ". Скандальный депутат- "слуга" Брагарь посоветовал пенсионерке платить за коммуналку, "продав собаку, если та элитной породы"

1 февраля, 2020, 12:21

25-летний народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь предложил женщине пенсионного возраста продать ее собаку, чтобы заплатить за газ. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы

Об этом заявил в эфире программы "Глас народа" на 112 канале , передает Еспресо.TV .

В частности, на вопрос Любови Павловны из села Аджамки Кропивницкого района Кировоградской области (фактически на окраине Кропивницкого), как прожить, если вся пенсия уходит на оплату газа, идущего на обогрев и приготовление пищи, Брагарь предложил ей продать собаку, если такова имеется.

"Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", - сказал Брагарь.

При этом, женщина, по ее словам, уже пользуется субсидией, но пенсии в размере 2 тыс. грн на оплату услуг по газоснабжению ей все равно не хватает. Мужа у нее нет.