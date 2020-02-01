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Espreso.tvОбщество"Продам котяру элитной породы. Срочно - надо платить за квартиру". В соцсетях бурно обсуждают инициативу нардепа из "Слуги народа" Брагаря

"Продам котяру элитной породы. Срочно - надо платить за квартиру". В соцсетях бурно обсуждают инициативу нардепа из "Слуги народа" Брагаря


фото: pets4homes.co.uk
Высказанная народным депутатом от фракциии "Слуга народа" (№76), 25-летним Евгением Брагарем инициатива нашла живой отклик в украинском сегменте социальных сетей

Еспресо.TV подготовило подборку самых эмоциональных и точных высказываний известных авторов.

 
 
 

 

 
 
 

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