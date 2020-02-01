"Продам котяру элитной породы. Срочно - надо платить за квартиру". В соцсетях бурно обсуждают инициативу нардепа из "Слуги народа" Брагаря
1 февраля, 2020, 13:33
Высказанная народным депутатом от фракциии "Слуга народа" (№76), 25-летним Евгением Брагарем инициатива нашла живой отклик в украинском сегменте социальных сетей
Еспресо.TV подготовило подборку самых эмоциональных и точных высказываний известных авторов.
- Напомним, 25-летний народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу на ТВ предложил женщине пенсионного возраста продать ее собаку, чтобы заплатить за потребленный газ . При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.
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