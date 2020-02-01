Не умеешь - не берись: В "Слуге народа" прокомментировали скандальный совет депутата Брагаря
Об этом Кравчук сообщила в facebook.
"Вчера во время эфира на 112 канале депутат из нашей фракции Евгений Брагарь позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен. Депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет! ", - написала Кравчук.
Также она посоветовала Брагарю заниматься законодательной работой, а не ходить по эфирам.
"А еще в который раз убеждаюсь: не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер. Шутки о собаках действительно смешные. Критика - уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности. От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагаря. Мы их поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией ", отметила Кравчук.
- Напомним, 25-летний народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь в эфире одного из токшоу на ТВ предложил женщине пенсионного возраста продать ее собаку, чтобы заплатить за потребленный газ . При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.
- Высказанная Евгением Брагарем инициатива нашла живой отклик в украинском сегменте социальных сетей.
- 1 февраля Евгений Брагарь извинился за свой совет пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ.
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