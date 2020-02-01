Не умеешь - не берись: В "Слуге народа" прокомментировали скандальный совет депутата Брагаря

1 февраля, 2020, 19:09

Заместитель главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук раскритиковала заявление нардепа Евгения Брагаря, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ

Об этом Кравчук сообщила в facebook.

"Вчера во время эфира на 112 канале депутат из нашей фракции Евгений Брагарь позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен. Депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет! ", - написала Кравчук.

Также она посоветовала Брагарю заниматься законодательной работой, а не ходить по эфирам.

"А еще в который раз убеждаюсь: не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер. Шутки о собаках действительно смешные. Критика - уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности. От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагаря. Мы их поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией ", отметила Кравчук.