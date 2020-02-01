Пусть продаст свои мозги, - пенсионерка ответила на совет депутата от "Слуги народа" Брагаря о газе и собаке
Об этом сообщает "Мой Корпивницкий" .
В ответ на предложение Брагаря пенсионерка, которую зовут Любовь Павловна, посоветовала депутату продать свои мозги.
"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять", - сказала пенсионерка, проживающая в селе Аджамка, Кропивницкого района.
Женщина рассказала, что получает пенсию 2 тыс. грн
"У меня 31 год стажа. Получаю ровно 2 тыс. грн. Там есть субсидия. Но из-за тепла 200 с чем-то грн отняли", - пояснила пенсионерка и добавила, что платит за коммунальные услуги около 2 тыс. грн.
Также женщина рассказала, что у нее действительно есть собака.
"Есть! Она бедная уже старая. Уже 14 лет. А собаки более 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего", - сказала Любовь Павловна.
- Напомним, 25-летний народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь в эфире одного из токшоу на ТВ предложил женщине пенсионного возраста продать ее собаку, чтобы заплатить за потребленный газ . При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.
- Высказанная Евгением Брагарем инициатива нашла живой отклик в украинском сегменте социальных сетей.
- 1 февраля Евгений Брагарь извинился за свой совет пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ.
- Заместитель главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук раскритиковал заявление нардепа Евгения Брагаря, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ.