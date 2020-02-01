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Espreso.tvОбществоПусть продаст свои мозги, - пенсионерка ответила на совет депутата от "Слуги народа" Брагаря о газе и собаке

Пусть продаст свои мозги, - пенсионерка ответила на совет депутата от "Слуги народа" Брагаря о газе и собаке


фото: YouTube
Пенсионерка из Кировоградской области ответила на предложение депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря продать собаку, чтобы рассчитаться за газ

Об этом сообщает "Мой Корпивницкий" .

В ответ на предложение Брагаря пенсионерка, которую зовут Любовь Павловна, посоветовала депутату продать свои мозги.

"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять", - сказала пенсионерка, проживающая в селе Аджамка, Кропивницкого района.

Женщина рассказала, что получает пенсию 2 тыс. грн

"У меня 31 год стажа. Получаю ровно 2 тыс. грн. Там есть субсидия. Но из-за тепла 200 с чем-то грн отняли", - пояснила пенсионерка и добавила, что платит за коммунальные услуги около 2 тыс. грн.

Также женщина рассказала, что у нее действительно есть собака.

"Есть! Она бедная уже старая. Уже 14 лет. А собаки более 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего", - сказала Любовь Павловна.

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