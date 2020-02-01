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Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" Брагарь требует уголовного наказания для тех, кто требовал не показывать российские фильмы в автобусе

Нардеп "слуга" Брагарь требует уголовного наказания для тех, кто требовал не показывать российские фильмы в автобусе

25-летний член парламентской фракции "Слуга народа", заместитель головы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Евгений Брагарь обратился к Национальной полиции с требованием привлечь к уголовной ответственности по ст. 161 УК двух женщин, требовавших от водителей междугороднего автобуса прекратить показ кинопродукции российского производства

Об этом 31 января 2020 года политик написал у себя на странице, передает Еспресо.TV .

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"Подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса. Заявление подано по высказываний Настьонко конфедеративная о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку", - отметил Брагарь.

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Справка

В начале прошлой недели невесту погибшего бойца Николая Сорочука Ярину Чорногуз и волонтерку Анастасию Конфедерат высадили из рейсового автобуса, которым они после похорон Николая возвращались из Луцка в Киев. Ехали обратно в ротацию в зону боевых действий на Донбассе.

Посреди дороги водитель компании Busfor включил российский сериал. Госпитальерка и аероразведчица сообщили, что едут с похорон и попросили выключили это кино, но водитель нахамил и сказал, что сериал будет демонстрировать далее.

Когда девушки начали снимать конфликт на видео, это еще больше обострило ситуацию. И наконец после ругани - водитель просто высадил Ирину и Настю вдоль трассы и спокойно поехал дальше и не отдал денег за проезд. В Киев они добирались уже автостопом.

  • Ст. 161 УК устанавливает наказание за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.
  • До своего избрания в парламенте Брагарь учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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